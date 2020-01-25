صنداي تايمز: الأمير تشارلز يريد أن يزور إيران

قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز إنه يرغب في القيام بزيارة رسمية إلى إيران.

ونقلت الصحيفة عن الأمير تشارلز قوله ”نعم بالتأكيد أود ذلك (الذهاب إلى إيران)“.

وأضاف ”أعلم أن إيران ظلت جزءا مهما من العالم لقرون عديدة وساهمت كثيرا في المعرفة الإنسانية والثقافة والشعر والفن. أعني أنه حقا شعب رائع“.

وتأتي رغبة الأمير تشارلز في زيارة إيران في وقت يشهد توترا متزايدا بين طهران والغرب.

وقال الأمير تشارلز للصحيفة إنه يسعى لأن يكون صانع سلام وإنه يصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال المقابلة ”أعتقد أن الأمر الأهم هو سلام عادل ودائم“، في تكرار لتصريح أدلى به الجمعة.