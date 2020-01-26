نائب إيراني: الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية سيبقى في طهران

أكد عضو لجنة التنمية المدنية في البرلمان الإيراني فرج الله رجبي، أن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، ”سيبقى في إيران“.

وقال رجبي في تصريح لوكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية اليوم الأحد، إن ”سياستنا هي الحفاظ على الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني بصاروخين في الثامن من كانون الثاني يناير الجاري قرب العاصمة طهران“.

وأضاف أن ”الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية سيبقى في إيران وستتم إعادة تعبئته“، مضيفا أن ”وزارة الطرق والتنمية الحضرية تحاول القيام بذلك، وأن هذه هي السياسة الإيرانية“.

ويصر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في سبب إسقاط قوات الحرس الثوري الإيراني طائرة الركاب المدنية الأوكرانية، الذي راح ضيحته 176 شخصا من جنسيات مختلفة أغلبهم من الإيرانيين.

وحث جاستين ترودو إيران على السماح بفحص الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية في الخارج، بينما يصر مسؤولو الحكومة الإيرانية على إعادة فتح الصندوق الأسود في إيران.

وكان وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني محمد إسلامي، قد صرح في وقت سابق أن المسؤولين ”يعدون الأجهزة والبرامج الضرورية“ لقراءة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، وإذا واجهوا مشكلة ”فتح ومعالجة المعلومات، فقد يقررون بأنفسهم كيفية القيام بالباقي، والحصول على مساعدة“.