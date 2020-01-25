4 مرشحين يتنافسون على رئاسة ”شمال قبرص“

حددت جمهورية شمال قبرص التركية تاريخ 26 أبريل المقبل موعداً لانتخابات الرئاسة، للمرة العاشرة منذ إعلانها الاستقلال عام 1974، وهو الاستقلال الذي لم تعترف به سوى أنقرة كونه تحقق بعملية احتلال عسكرية تركية.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، في بيان لها اليوم السبت، إن أربعة مرشحين أعلنوا حتى الآن عن حملاتهم الانتخابية، بينهم رئيس الوزراء الحالي أرسين تتار، ممثلاً لحزب الوحدة الوطنية.

وسيتنافس ”تتار“ مع وزير الخارجية الحالي قدرت اوزرصاي، الذي يخوض الانتخابات مستقلاً. علماً أن قائمة المرشحين تضم مُمثلاً للحزب ”الجمهوري“ المعارض هو توفان ارهومان، ورئيس حزب ”البعث الوطني“ ارهان أريكلي.

يشار إلى أن تركيا تستظل بجمهورية شمال قبرص في دعاوى حقوق أنقرة بالتنقيب عن الغاز في مياه شرق المتوسط، وهي الدعاوى التي رفضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية قبرص واليونان ومصر.