”وول ستريت جورنال“: أمريكا تجلي مواطنيها من مدينة ووهان الصينية‎

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ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ترتب لرحلة جوية عارضة، غدا الأحد، لإعادة المواطنين والدبلوماسيين الأمريكيين من مدينة ووهان الصينية، وهي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على العملية،قوله إن الطائرة، التي ستقل نحو 230 شخصا، ستعيد دبلوماسيين من القنصلية الأمريكية، وأيضا مواطنين أمريكيين وعائلاتهم. وأفادت الصحيفة…