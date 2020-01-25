إيراني يدعو أهالي ضحايا ”الطائرة الأوكرانية“ لمقاضاة خامنئي والحرس الثوري دوليا

دعا مواطن إيراني أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في طهران، إلى مقاضاة المرشد الأعلى علي خامنئي، وقوات الحرس الثوري دوليا، معتبرا أن حادثة الطائرة ”عمل إرهابي“.

وسقطت طائرة ركاب أوكرانية، منذ أسبوعين، عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي في العاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، أغلبهم من الإيرانيين.

وأفاد تقرير نشره موقع إذاعة ”فردا“ المعارض، اليوم السبت، بأن المواطن علي أصغر كرجي، وهو ابن عم بونه كرجين أحد ضحايا الطائرة الأوكرانية، دعا أهالي جميع ضحايا الطائرة لإقامة دعوى قضائية ضد خامنئي والحرس الثوري.

وأكد أصغر كرجي المقيم في كندا خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل ”فيس بوك“، أن إسقاط السلطات في إيران للطائرة الأوكرانية يُعد عملا إرهابيا، لافتا إلى رفع بعض أهالي ضحايا الطائرة دعاوى قضائية ضد خامنئي والحرس الثوري في محكمة كندية، داعيا إياهم لتوثيق دعواهم كذلك في المحكمة الجنائية الدولية.

وأثارت حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية غضبا واستياء شديدين في الرأي العام الإيراني، وذلك نتيجة مماطلة السلطات في إيران عن كشف السبب الحقيقي لسقوط الطائرة، حتى أقرت قوات الحرس الثوري بإسقاطها بعدما ظنتها هدفا معاديا في الأجواء الإيرانية.

وتواجه الحكومة الإيرانية مطالبات من الدول التي قُتل مواطنوها في الطائرة الأوكرانية بدفع تعويضات لعائلات الضحايا، فضلا عن دعوة الحكومتين الكندية والأوكرانية لفتح تحقيق دولي يضمن شفافية إبراز أسباب إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية.