نائب تركي بارز: أردوغان قد يفكر بإلغاء الانتخابات

قال النائب التركي البارز عن حزب الشعب الجمهوري، عبداللطيف شنر، إن فترة السلطة الانتخابية في تركيا ”انتهت“، وإن أردوغان ”قد يفكر حتى في إلغاء الانتخابات“.

وأوضح شنر، نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة قونية وأحد المؤسسين السابقين لحزب العدالة والتنمية، خلال حديث تلفزيوني، أمس الجمعة، أن فترة السلطة الانتخابية قد انتهت، وأن رئيس حزب العدالة والتنمية الرئيس رجب طيب أردوغان قد يفكر حتى في إلغاء الانتخابات.

وبحسب موقع توكنماز خبر، كان شنر أحد المؤسسين الأربعة لحزب العدالة والتنمية، وغادر صفوف الحزب ليلتحق بصفوف المعارضة، وأصبح لاحقا نائبا في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري في مدينة قونية.

وفي إجابته على سؤال أحد المشاهدين، عن ”ما هو مفهوم القضية في ذهنية حزب العدالة والتنمية؟“ قال شنر: ”المصلحة، المكاسب، تحويل المال الحرام، عدم التخلي عن المال. هذا ما يسمونه القضية“.

وتابع عبداللطيف الحديث عن الحالة التي وصلت إليها الديمقراطية في تركيا، بقوله: ”انتهت فترة السلطة الانتخابية، وربما يفكر أردوغان حتى بإلغاء الانتخابات“، مشيرا إلى أنه ”لم يعد هناك احتمال أن يتم انتخاب أردوغان في أي انتخابات مقبلة“.