فرنسا.. السجن 22 عاما لداعشي مدان بتجنيد العشرات للقتال في سوريا

قضت محكمة في باريس بسجن المتشدد الفرنسي مراد فارس لمدة 22 عاما، لتحريضه عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال، وقيادته مجموعة مقاتلين ناطقين باللغة الفرنسية.

ويتوافق حكم محكمة الجنايات الخاصة الذي صدر مساء أمس الجمعة مع طلبات المدعية العامة، مع اعتبار ثلثي مدة العقوبة كفترة زمنية يجب قضاؤها.

وبقي مراد فارس (35 عاما)، الذي فر من سوريا صيف عام 2014 بعد عام من وصوله إليها، صامتا في قفص الاتهام عند إعلان الحكم.

ودعت ممثلة فريق الادعاء إلى معاقبته لدوره ”الأساسي“ في تجنيد عدد كبير من الشباب، مشيرة إلى عدم وجود أي شعور بـ“الندم الحقيقي“ لدى المتهم.

وأوضحت القاضية أنه و“للمرة الأولى“ منذ سجنه في فرنسا في أيلول/سبتمبر 2014، عبر مراد فارس عن ”ندمه“، لكنه يتحمل ”مسؤولية أكبر من تلك التي قبل بتحملها“.

وخلال الجلسة، نفى المتهم أنه كان مجندا رئيسيا، فأقر بأنه تمكن ”بشكل غير مباشر“ من التشجيع على السفر من خلال مقاطع فيديو دعائية كان ينشرها وأنه ”سهل“ عبور الكثير من الأشخاص إلى سوريا التي وصل إليها في تموز/يوليو 2013 بعد رحلة عبر البر مرورا بأوروبا.

من جهته، سأل بول فورتان، محامي مراد فارس، عن ”التأثير الحقيقي“ لهذه الدعاية على الشباب الذين قالوا أثناء المناقشات إنه لو لم يكن موجودا ”لكانوا ذهبوا من دونه“.

وأضاف المحامي ”لا أشعر أنه قام بغسيل دماغ“.

وترى المدعية العامة أن مراد فارس الذي نفى أنه كان مقاتلا في سوريا، ”شارك في أعمال مسلحة“ في صفوف تنظيم داعش قبل أن يغادر التنظيم المتشدد للانضمام إلى كتيبة عمر ديابي التابعة لتنظيم جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا سابقا.

واتهمت محكمة الجنايات أيضا مراد فارس بأنه ”قاد“ مطلع عام 2014 هذه المجموعة من الشباب المقاتلين الناطقين بالفرنسية، في غياب عمر ديابي الذي كان في السنغال حينها.