22 قتيلا في زلزال تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 22 وفاة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والصحة فخرالدين قوجه بولاية ألازيغ شرقي تركيا.

وأوضح صويلو أن الزلزال أدى إلى مصرع 18 شخصا في ولاية ألازيغ، فضلا عن 4 آخرين بولاية ملاطية.

كما أعلن إنقاذ 39 شخصا من تحت الأنقاض.

وأكد الوزير أنه ليست هناك حالات حرجة بين مصابي الزلزال بحسب المعلومات المتوفرة.

وأشار الوزير إلى أنه لم يتبق أحد عالق تحت الأنقاض في قضاء دوغان يول بولاية ملاطية.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية قررت تفريغ سجن ولاية أديامان نتيجة أضرار لحقت به جراء الزلزال.

بدوره قال وزير الصحة، فخر الدين قوجه، إن المستشفيات استقبلت 1031 مصابا بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة.

ومساء أمس الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجات مركزه ولاية ألازيغ، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد“، وشعر به سكان دول مجاورة.

وأشار بيان صادر عن ”آفاد“ إلى أن المنطقة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء ”سيفرجه“ بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.