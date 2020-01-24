قيادي في حزب أردوغان يستقيل وينضم للمنشقين

أعلن علي إحسان مردانوغلو، النائب السابق عن ديار بكر، استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ودخوله في حوار مع علي بابا جان، للانضمام إلى حزبه السياسي المنتظر في البلاد.

ويأتي الإعلان عن الانشقاق الجديد في حزب العدالة والتنمية، في وقت تشير فيه استطلاعات رأي تركية، إلى تراجع شعبية الأحزاب المؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال مردان أوغلو، خلال تصريحات نقلتها قناة ”تي 24“ التركية إن استقالته ”جاءت استعدادًا للانضمام لحزب باباجان الذي عقد معه مؤخرًا لقاءات لترتيب عملية انضمامه للحزب المرتقب الإعلان عنه قريبًا“.

وأضاف القيادي السابق في حزب أردوغان:“استقلت من حزب العدالة والتنمية بمحض إرادتي حينما رأيت أن الضرورة تقتضي ذلك، وهناك مباحثات مع باباجان.. تركيا يجب أن تنتصر“.

وشهد حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موجة استقالات خلال السنوات الماضية، شملت قيادات أبرزها أحمد دوو أغلو، وعلي بابا جان، حيث شكل الأول حزبًا سياسيًا، فيما تنتظر الساحة التركية ولادة حزب علي بابا جان.

وفي نوفمبر الماضي أفادت وسائل إعلام تركية، أن حزب وزير الاقتصاد السابق علي بابا جان سيطلق عليه اسم ”حزب الحكمة والمعرفة“ ما يعني أن الإعلان النهائي عنه أصبح قريبًا.

وخدم علي بابا جان في حكومة أردوغان حتى العام 2015، لكنه كان ينتقد تدهور حقوق الإنسان والديمقراطية تحت حكم الرئيس خلال السنوات الأخيرة، وهي انتقادات لا يرحب الرئيس التركي عادة بأصحابها.

وقاد بابا جان عملية لإنعاش الاقتصاد التركي خلال الفترة بين عامي 2002 و 2007؛ ما أتاح للبلاد الخروج من أزمة حادة، وتدفق الاستثمارات، وتسارع معدلات النمو.