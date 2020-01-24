أمريكا تحظر وكالة إعلامية تابعة للحرس الثوري الإيراني

قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني، إن النطاق الرسمي الخاص بها جرى حجبه نتيجة العقوبات الأمريكية.

وذكرت الوكالة في موقعها الرسمي عبر نطاقها باللغة الفارسية، أن ”الولايات المتحدة أقدمت على حظر نطاق وكالة أنباء فارس نيوز Farsnews.com، وأنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى الموقع عبر هذا النطاق“ الذي تستخدمه الوكالة منذ تأسيسها عام 2003.

وأضافت الوكالة التابعة للحرس الثوري الإيراني أنه ”نتيجة التعليمات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، قامت بحظر النطاق الرسمي لوكالة أنباء فارس نيوز“.

وبحسبها، فإنه ونتيجة الحظر غير القانوني من قبل الولايات المتحدة، ”تم منع الوصول إلى وكالة أنباء فارس نيوز إلى موقع الأخبار في إيران وأجزاء أخرى من العالم“.

وتعد وكالة أنباء فارس نيوز التي تعمل بأربع لغات بالإضافة إلى الفارسية واحدة من أهم وكالات الأنباء الإيرانية، وهي الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني، وقد تأسست الوكالة عام 2003، ولها مكاتب في عدد من العواصم الدولية.

وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل عشرات الكيانات والأفراد في القائمة السوداء لانتمائهم للحرس الثوري، ولكن لم يكن الحرس الثوري بأكمله مدرجا إلى أن أصدر الرئيس دونالد ترامب قراره في نيسان أبريل العام الماضي.