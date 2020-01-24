أردوغان: نرسل عسكريين لتدريب القوات الموالية للسراج في ليبيا‎

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن العسكريين الأتراك الذين يجري إرسالهم إلى ليبيا يقومون بدعم وتدريب القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

وأضاف أردوغان، الذي كان يتحدث في إسطنبول بعد مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن على الدول التي حضرت قمة برلين الخاصة بليبيا يوم الأحد عدم مساعدة منافس السراج، خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، بعد أن غادر الاجتماع دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقرأ متابعون في كلمة الرئيس التركي تناقضا واضحا، حين يعترف بمساعدة أحد أطراف الصراع في ليبيا، ويطلب من الدول الأخرى تجنب مساعدة الطرف المقابل.