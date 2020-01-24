مؤشر: تراجع اهتمام الأمريكيين بمحاكمة ترامب

تراجعت النسبة التلفزيونية لمشاهدة إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ما يؤشر على انخفاض الاهتمام العام بالقضية مثار الجدل.

وتابع نحو 8.9 مليون مشاهد إجراءات محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول الذي استعرض فيه الديمقراطيون تفاصيل قضيتهم ضد الرئيس، مما يمثل انخفاضا كبيرا من قرابة 11 مليون مشاهد، يوم الثلاثاء، وفقا لبيانات شركة نيلسن لنسب المشاهدة.

وتركزت نسب المشاهدة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على شبكات (إيه.بي.سي) و(سي.إن.إن) و(سي.بي.إس) و(إن.بي.سي) و(إم.إس.إن.بي.سي) و(فوكس نيوز).

واستمرت المحاكمة حتى الساعة 9:43 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في تلك الليلة.

ومن غير المرجح أن تنتهي ثالث محاكمة لعزل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة بتصويت يزيح ترامب عن منصبه، إذ يعبر الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ عن تأييدهم للرئيس باستمرار.

وتشير نسب المشاهدة، إلى أن جمهور التلفزيون تراجع 19% عن جلسة يوم الثلاثاء، والتي ركزت على المسائل الإجرائية.