واشنطن ترفض تسليم بريطانيا زوجة دبلوماسي متورطة في مقتل شاب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة رفضت طلب بريطانيا تسلم زوجة دبلوماسي أمريكي بشأن واقعة حادث مروري أودى بحياة شاب بريطاني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان ”وقت وقوع الحادث‭ ‬وخلال مدة إقامتها في المملكة المتحدة، فإن المواطنة الأمريكية في هذه القضية لديها حصانة من الملاحقة الجنائية“.

وجاء في البيان ”إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على طلب التسلم الذي قدمته المملكة المتحدة فسوف يجعل الاحتجاج بالحصانة الدبلوماسية باطلا من الناحية العملية وسيمثل سابقة مقلقة للغاية“.

وغادرت آن ساكولاس، زوجة دبلوماسي أمريكي، بريطانيا في العام الماضي بفضل حصانتها الدبلوماسية، بعد تسببها في حادث مروري أسفر عن مقتل شاب بريطاني عمره 19 عاما.