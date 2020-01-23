أمين عام ”الناتو“ يؤكد عدم التوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن الصواريخ الروسية

المصدر: أ ف ب

أعلن ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، في دافوس، اليوم الخميس، أنّ الحلف وتركيا لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن منظومة ”اس-400 الروسية“ للدفاع الجوي، التي حصلت عليها أنقرة.

وقال في المنتدى الاقتصادي الدولي في سويسرا، خلال جلسة كان يشارك فيها أيضا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: ”حتى الآن، ليس بالإمكان التوصل إلى اتفاق“.

وأضاف: ”سنبذل أقصى جهودنا لحل هذه المسألة التي بلا شك تطرح مشكلات داخل الحلف“.

من جانبه، دافع الوزير التركي عن حيازة هذه المعدات الروسية، وقال: ”هل نحن بحاجة إلى هذه المنظومة؟ نعم، بسبب التهديدات التي تحيط بنا. هل نجحنا في الحصول عليها من حلفائنا (في الحلف)؟ لا“.

وأضاف: ”نعتقد أنّها لا تتعارض مع منظومة حلف شمال الأطلسي. إنّها دفاعية ولا تمثل أي تهديد للحلفاء في حلف شمال الأطلسي“، مقترحا إنشاء ”مجموعة عمل“ لحل المسألة.

وكان شراء أنقرة منظومة ”اس-400“ الروسية، التي تعتبر كإحدى مفاخر الصناعة العسكرية الروسية، أثار خلافات بين الولايات المتحدة وتركيا.