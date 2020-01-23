قالت قناة إسرائيلية، يوم الخميس، إنه تم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم (صفقة القرن). وبحسب ما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، فإنه ”من المتوقع أن يبحث البيت الأبيض نشر مزيد من التفاصيل حول الخطة، وما إذا كان…
أمريكا تدعو نتنياهو وغانتس لبحث الإعلان عن ”صفقة القرن“
المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز
قالت قناة إسرائيلية، يوم الخميس، إنه تم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم (صفقة القرن).
وبحسب ما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، فإنه ”من المتوقع أن يبحث البيت الأبيض نشر مزيد من التفاصيل حول الخطة، وما إذا كان يجب انتظار نشرها بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية عقب الانتخابات المقررة في آذار مارس المقبل“.
ونقلت القناة عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن إدارة ترامب تعارض التحركات أحادية الجانب من جانب إسرائيل، بما في ذلك ضم غور الأردن، قبل تقديم برنامج خطة السلام الأمريكية، حيث أعلن نتنياهو في وقت سابق أن خطة ضمه سيتم طرحها على الكنيست الأسبوع المقبل.
ولفتت القناة الإسرائيلية، إلى أن الإدارة الأمريكية عقدت مشاورات مكثفة بين أعضاء فريق السلام بالبيت الأبيض، حول ما إذا كان سيتم تقديم ”صفقة القرن“ قبل الانتخابات، وهل يمكن أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على الحملة الانتخابية ونتائجها.
وبنس يؤكد
ولاحقًا، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب وجه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات بيني جانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط.
وأضاف بنس بعد اجتماع مع نتنياهو في السفارة الأمريكية في القدس: ”الرئيس ترامب طلب مني تقديم دعوة لرئيس الوزراء نتنياهو ليأتي للبيت الأبيض الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا الإقليمية إضافة لآفاق السلام هنا في الأرض المقدسة“.
وقال نتنياهو ”أعتقد أن الرئيس يسعى لمنح إسرائيل السلام والأمن كما تستحق وبالتالي أقبل بسرور دعوته“.
تأهب عسكري
إزاء ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي قرر رفع حالة التأهب في كافة مناطق الضفة الغربية وذلك تحسبًا لأي مواجهات قد تندلع خلال الأيام المقبلة، بعد الكشف عن نية الإدارة الأمريكية الإعلان عن صفقة القرن.
وأوضحت القناة العبرية الـ 12، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن قراره، مساء اليوم الخميس، تحسبًا لإعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).
وبدأت الإدارة الأمريكية بتطبيق خطة السلام المعروفة باسم ”صفقة القرن“ في ظل رفض فلسطيني واسع للتعاطي معها، ومع الإدارة الأمريكية خاصة بعد اعترافها بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.