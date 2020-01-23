أمريكا تدعو نتنياهو وغانتس لبحث الإعلان عن ”صفقة القرن“

ولفتت القناة الإسرائيلية، إلى أن الإدارة الأمريكية عقدت مشاورات مكثفة بين أعضاء فريق السلام بالبيت الأبيض، حول ما إذا كان سيتم تقديم ”صفقة القرن“ قبل الانتخابات، وهل يمكن أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على الحملة الانتخابية ونتائجها.

وبنس يؤكد

ولاحقًا، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب وجه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات بيني جانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف بنس بعد اجتماع مع نتنياهو في السفارة الأمريكية في القدس: ”الرئيس ترامب طلب مني تقديم دعوة لرئيس الوزراء نتنياهو ليأتي للبيت الأبيض الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا الإقليمية إضافة لآفاق السلام هنا في الأرض المقدسة“.

وقال نتنياهو ”أعتقد أن الرئيس يسعى لمنح إسرائيل السلام والأمن كما تستحق وبالتالي أقبل بسرور دعوته“.

تأهب عسكري

إزاء ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي قرر رفع حالة التأهب في كافة مناطق الضفة الغربية وذلك تحسبًا لأي مواجهات قد تندلع خلال الأيام المقبلة، بعد الكشف عن نية الإدارة الأمريكية الإعلان عن صفقة القرن.

وأوضحت القناة العبرية الـ 12، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن قراره، مساء اليوم الخميس، تحسبًا لإعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).