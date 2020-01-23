اليونان: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على اتفاق بشأن ليبيا ما لم يُلغ اتفاق تركيا

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا، ما لم تتخل تركيا وليبيا عن اتفاق بحري وقعتاه في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووقع السراج اتفاقا مع تركيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، يسعى إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة من شاطئ تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى شاطئ ليبيا الشمالي الشرقي، ويشق ممرا بحريا ويمهد الطريق فيما يبدو لأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

واليونان على خلاف مع تركيا بشأن قضايا ترجع لعقود طويلة وتتراوح من حقوق التعدين في بحر إيجه إلى جزيرة قبرص المقسمة عرقيا.

وتقول اليونان: إن ”الاتفاق باطل وينتهك قانون البحار الدولي“.

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: ”أوضحت تماما لجميع الأطراف المعنية أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم تُلغ الاتفاقات“.

ويعارض الاتحاد الأوروبي كذلك الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا.

وقال شارل ميشيل؛ رئيس المجلس الأوروبي هذا الشهر، إنه أبلغ حكومة السراج أن الاتفاق ”يتعدى على الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يتمشى مع قانون البحار (للأمم المتحدة)“.

وقال ميتسوتاكيس: ”كلنا نعلم أن هذا الاتفاق وُقِع مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج، إضافة إلى ذلك فهو اتفاق لم يقره المجلس التشريعي الليبي“.