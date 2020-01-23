 بوتين يقترح قمة في 2020 تضم روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا – إرم نيوز‬‎

بوتين يقترح قمة في 2020 تضم روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا

بوتين يقترح قمة في 2020 تضم روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا

المصدر: رويترز

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، عقد قمة تضم زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هذا العام؛ لبحث المشاكل العالمية.

وكان بوتين يتحدث خلال زيارة لإسرائيل.

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