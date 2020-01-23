بوتين يقترح قمة في 2020 تضم روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، عقد قمة تضم زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هذا العام؛ لبحث المشاكل العالمية. وكان بوتين يتحدث خلال زيارة لإسرائيل.