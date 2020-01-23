رقم قياسي.. ترامب ينشر 125 تغريدة في يوم واحد

سجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رقما قياسيا جديدا لمعظم التغريدات التي نشرها في يوم واحد، خلال المرافعات الافتتاحية لعزله في مجلس الشيوخ، وفقا لمنصة التحليل الرقمي Factba.se.

ويتتبع Factba.se، تغريدات ترامب والبيانات العامة الأخرى، وفقا لصحيفة ”بيزنس إنسايدر“ الأمريكية.

ونشر ترامب 125 تغريدة (بما في ذلك 110 تغريدات مُعاد تغريدها) بعد عودته من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا.

وجرى تعيين السجل السابق لترامب بنشر معظم التغريدات في 24 ساعة في الـ 13 من ديسمبر 2019، إذ نشر ترامب 123 تغريدة.

وكما هي الحال مع سجله السابق، كان معظم منشورات ترامب، يوم الأربعاء، هو إعادة تغريد لتغريدات أعضاء جمهوريين بالكونغرس، وفريق عمل في حملته لإعادة انتخابه، ومذيعي ”فوكس نيوز“ الذين يدافعون عنه ويسعون لتشويه سمعة قضية عزل الديمقراطيين.

وعلق من حين لآخر على أحداث اليوم بنفسه، واصفا المرشح الرئاسي الديمقراطي بأنه ”خاسر“، وأكد في جميع الحالات أنه لا يعتقد أنه ضغط بشكل غير صحيح على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق مع منافسيه السياسيين.

بدأ مجلس الشيوخ الثلاثاء النقاشات في إطار محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.