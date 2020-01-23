 مجلس الدوما الروسي يوافق على تعديلات دستورية اقترحها بوتين – إرم نيوز‬‎

مجلس الدوما الروسي يوافق على تعديلات دستورية اقترحها بوتين

مجلس الدوما الروسي يوافق على تعديلات دستورية اقترحها بوتين

المصدر: ا ف ب

وافق النواب الروس، اليوم الخميس، بالإجماع وبعد نقاش لم يدم ساعتين، على مجمل التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ثلاثة أيام.

 وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين بعد قراءة أولى للتعديلات، ”لقد أثبتنا وحدة قوية“.

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