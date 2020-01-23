ظريف: إيران منفتحة للحوار مع جاراتها‎

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده ترحب بالحوار مع جيرانها، وذلك وسط احتدام التوتر بالشرق الأوسط.

وكتب ظريف تغريدة باللغة العربية على تويتر قال فيها ”تبقى إيران منفتحة للحوار مع جاراتها ونعلن عن استعدادنا للمشارکة في أي عمل تکاملي يصب في مصلحة المنطقة ونرحب بأي خطوة تعيد الأمل إلی شعوبها وتأتي لها بالاستقرار والازدهار“.