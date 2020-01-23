”رسالة موت“ أمريكية لخليفة قاسم سليماني في الحرس الثوري الإيراني

وجه المبعوث الأمريكي لإيران، برایان هوك، رسالتين مختلفتين للشعب الإيراني ولنظامه، كما دعا مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإيراني على منشأتي نفط في السعودية في سبتمبر أيلول الماضي.

ووجه هوك في حديث مع صحيفة ”الشرق الأوسط“، على هامش مرافقته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور أعمال منتدى ”دافوس”، رسالتين إلى الحرس الثوري والشعب الإيراني.

وحملت الرسالة الأولى إلى خليفة قائد ”فيلق القدس“ السابق قاسم سليماني تهديدا صريحا بالقتل، حيث قال هوك إن القائد الجديد إسماعيل قاآني سيلقى مصير سلفه إذا استمر على نفس النهج.

وأضاف هوك ”كان الرئيس ترامب واضحا، منذ سنوات، أن أي هجوم على الأميركيين أو المصالح الأمريكية سيقابل برد حاسم، كما أظهر الرئيس في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي. وبالتالي، فإن هذا ليس تهديدا جديدا، إذ لطالما قال الرئيس إنه سيرد بحسم لحماية المصالح الأمريكية“.

وأكد أن مقتل سليماني غيّر سلوك النظام بالفعل عبر منعه من الأموال اللازمة لتمويل الاعتداءات، ومنع وكلائه من تنفيذ الكثير من عملياته جراء تعزيز وجود قواتنا في المنطقة، فضلا عن المراقبة الاستخباراتية. كما أن هناك اليوم قوة بحرية دولية تقوم بدوريات في مياه مضيق هرمز.

أما الرسالة الثانية لهوك فكانت رسالة تطمين للمتظاهرين الذين وصفهم بـ ”الشجعان“ باستمرار الدعم الأمريكي لهم.

وحول استهداف منشأتي نفط في السعودية، دعا هوك مجلس الأمن إلى أن يلعب دوره لإدانة إيران لخرقها سيادة السعودية.

وقال ”كان ذلك هجوما غير مبرر من طرف النظام الإيراني ضد السعودية في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي. وينبغي على مجلس الأمن إدانته، ونستمر في العمل مع المجلس“.

وأضاف ”أعتقد أن السعودية تقترب من إنهاء التحقيق وفحص المواقع حتى تستطيع تقديم الحقائق وإثبات أن الهجوم صدر من إيران“.