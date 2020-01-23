مراسلة فرنسية تعلن بالخطأ عن لقاء مرتقب بين ماكرون وياسر عرفات (فيديو)

ارتكبت ”أغات لامبيرت“ مراسلة قناة ”بي أف أم“ الفرنسية خطأ فادحا، وهي تقوم بتغطية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القدس، عندما أعلنت عن لقاء مرتقب بينه وبين ياسر عرفات الذي رحل عن عالمنا قبل أكثر من 15 عاما.

ولم تنتبه مقدمة الأخبار الرئيسة، كارين دو مينوفيل، بدورها إلى الخطأ، وهي خريجة معهد الدراسات السياسية في باريس.

وقالت أغات: ”إيمانويل ماكرون الذي حرص على لقاء الوزير الأول الإسرائيلي والرئيس الإسرائيلي هذا الصباح، سيلتقي ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية، موقف متوازن إذا، ودعوة للسلام والحوار بين مختلف مكونات المجتمع هنا“.

ويقوم إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى القدس تستمر يومين لبحث الملف الإيراني وعملية السلام بالمنطقة، حيث التقى أمس الأربعاء كلا من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.