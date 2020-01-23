قتيلة وسبعة جرحى بإطلاق نار في سياتل الأمريكية (فيديو)

المصدر: أ ف ب

قُتلت امرأة وأصيب سبعة أشخاص آخرون بجروح، بينهم طفل، في إطلاق نار وقع في وسط مدينة سياتل الأمريكية، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية.

وقالت شرطة سياتل في تغريدة على ”تويتر“، اليوم الخميس، إنّ ”عناصر من الشرطة يحققون بإطلاق نار“ وقع بالقرب من وسط المدينة.

#USA Confirmation et précision du bilan des tirs à #Seattle : 1 mort & 7 blessés, dont

– 1 garçon de 9 ans dans un état sérieux

– 1 femme de 55 ans dans un état critique

– 3 hommes de 21, 35 & 35 ans dans un état stable.#UnitedStates #Shooting #SeattleShooting pic.twitter.com/WIVNdXe0m4 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 23, 2020

وأضافت ”هناك العديد من الضحايا. المشتبه به لاذ بالفرار والشرطة تبحث عنه. عناصر الشرطة والإسعاف يعتنون بالجرحى“.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائدة شرطة المدينة كارمن بيست أن امرأة قتلت في إطلاق النار وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح.

وقال شاهد عيان لوسائل إعلام محلية إنّه رأى رجلين يتجادلان بصوت عال ثم تبادلا إطلاق النار فأصابا عددا من المارّة.

#USA Confirmation et précision du bilan des tirs à #Seattle : 1 mort & 7 blessés, dont

– 1 garçon de 9 ans dans un état sérieux

– 1 femme de 55 ans dans un état critique

– 3 hommes de 21, 35 & 35 ans dans un état stable.#UnitedStates #Shooting #SeattleShooting pic.twitter.com/WIVNdXe0m4 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 23, 2020

من جهته أعلن مركز هاربورفيو الطبي أن سبعة مصابين، بينهم صبي يبلغ من العمر تسع سنوات، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المتحدثة باسم المستشفى سوزان غريغ إنّ اثنين من الجرحى حالهتما خطيرة، هما: امرأة تبلغ من العمر 55 عاما أصيبت بجروح في معدتها وصبي أصيب في قدمه.

أما الجرحى الخمسة الآخرون، وجميعهم رجال، فحالتهم الصحية مستقرة.

ووقع إطلاق النار على مقربة من أحد مطاعم سلسلة ماكدونالدز.

وهذا ثالث إطلاق نار يقع في هذه المنطقة في غضون يومين.

وأطلقت الشرطة حملة للعثور على المشتبه به وطلبت من الناس تجنب المنطقة.