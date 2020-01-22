قناة: حماس استجابت لدعوات مصرية بوقف التصعيد على حدود غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن جهودًا واتصالات مصرية مع حركة حماس أفضت إلى وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، وتخفيض حدة التوتر على حدود القطاع بعد أيام من التصعيد.

وأفادت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، بأن ”حركة حماس استجابات لطلب مصر، وأمرت بوقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة“.

وخلال الأيام القليلة الماضية، توترت الأوضاع الأمنية على حدود قطاع غزة، بعد إطلاق مئات البالونات الحارقة من القطاع صوب المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة، في ضغط من الفصائل الفلسطينية على إسرائيل من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه قضية التهدئة بين غزة وإسرائيل.

وكانت وسائل إعلام عبرية، نقلت تحذيرات عن ”عدة مسؤولين إسرائيليين بأن الاحتلال ”سيضرب قطاع غزة في حال استمرار إطلاق البالونات من غزة“.

وفي السياق، كشفت قناة ”ريشت كان“، الأربعاء، أن جيش الاحتلال رفع من استعداداته في محيط غلاف قطاع غزة، تحسبًا لرد فلسطيني محتمل على استشهاد 3 فلسطينيين على حدود القطاع، الثلاثاء الماضي.

وقالت القناة إن ”الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات القبة الحديدية خشية من رد الفصائل على قتل 3 فلسطينيين، شرق قطاع غزة“.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه أطلق النار تجاه 3 فلسطينيين خلال محاولتهم التسلل عبر السياج الحدودي وسط قطاع غزة، زاعما أنهم ألقوا قنبلة يدوية تجاه الجنود الإسرائيليين.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي ما إذا كانوا قد قتلوا أم لا، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.

وأعربت مؤسسات أمنية إسرائيلية، عن خشيتها من هجوم صاروخي فلسطيني بالتزامن مع القمة التي تستضيفها إسرائيل بحضور عدد من زعماء العالم لإحياء ذكرى تحرير معسكر ”اوشفتس“ الخامسة والسعبين، الخميس، والتي ستقام في ”متحف المحرقة“.