تفكيك شبكة هربت 10 آلاف لاجئ كردي إلى بريطانيا

ألقت الشرطة الفرنسية والهولندية القبض على 23 متهما يشتبه بتورطهم في شبكة لتهريب اللاجئين.

وكشفت الوحدة الأوربية للتعاون القضائي ”اوروغوست“ في بيان أصدرته الأربعاء، أن المعتقلين متهمون بتهريب حوالي 10 آلاف لاجئ كردي غير شرعي من فرنسا نحو المملكة المتحدة داخل شاحنات تبريد، ثم بقوارب مطاطية تم نفخها في محطات استراحة بين مدينتي ”لي مان“ و ”بويتييرس“ غرب فرنسا.

وتم إلقاء القبض على 19 فرنسيا و 4 هولنديين في ضواحي مدينة لاهاي، كما تمت مداهمة 5 محلات خاصة بالشبكة.

وكانت الشبكة تحصل على 7000 يورو مقابل كل شخص تهربه، وبلغ عدد أرباحها 70 مليون يورو، حسب البيان.

وبدأت السلطات الفرنسية تحقيقاتها حول الشبكة في أغسطس 2018 حيث لاحظت مرارا وجود مشتبه بهم على متن مركبات تحمل الترقيم الهولندي، الأمر الذي دفع إلى فتح تحقيق مواز في هولندا.

واعترضت السلطات الفرنسية يوم الأربعاء 22 كانون الثاني، طريق 24 لاجئا حاولوا التسلل، خلال عمليات الإنقاذ التي تقام على سواحل بحر المانش.

كما حاول 77 شخصا الوصول إلى انجلترا باستعمال قوارب مؤقتة منذ بداية العام الحالي، لكن السلطات الفرنسية تمكنت من توقيفهم حسب موقع ”لوباريزيان“.

وتضاعفت في نهاية العام 2018 محاولات العبور غير القانوني لبحر ”المانش“ رغم المخاطر المحيطة بذلك، من قبيل كثافة عمليات التهريب وقوة التيار وانخفاض درجة حرارة المياه.

وتمكنت السلطات الفرنسية والبريطانية من إنقاذ 2758 لاجئا وهم يحاولون العبور خلال العام 2019، مما يمثل 4 أضعاف العدد في 2018.