إيران تعلن المشاركة في معرض إكسبو 2020 في الإمارات

ذكر نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، حسين مدرسي خياباني، الأربعاء، أن بلاده ستشارك في معرض إكسبو 2020، الذي سيقام بمدينة دبي الإماراتية، واصفا هذا المعرض بأنه ”حدث عالمي كبير“.

وشدد مدرسي، في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، على الحاجة إلى تعيين مبعوث خاص يمثل المركز الوطني للسجاد اليدوي الإيراني ومراكز السجاد الإقليمية؛ لحضور معرض إكسبو 2020 دبي.

وأشار خياباني إلى أنه عند وصول الصادرات غير النفطية إلى ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، فإن قيمة السجاد الذي يتم تصديره تتراوح بين 200 و300 مليون دولار، مضيفا: ”الآن، بما أن صادرات البلاد تتجاوز 40 مليار دولار، فإن حصة السجاد لا تتجاوز نصف مليار دولار“.

وقال المسؤول الإيراني، إن ”معرض إكسبو دبي 2020 سيكون حدثا دوليا كبيرا، وأكبر حدث في العالم العربي، ويجب تقديم السجاد الإيراني بشكل جيد في المعرض، لعرض السجاد من 31 مقاطعة في البلاد“.

ولم يصدر على الفور تعليق إماراتي على الإعلان الإيراني.

وعلى الرغم من العزلة الدولية التي تواجهها إيران؛ بسبب نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، إلا أن ذلك لا يمنعها من المشاركة في الفعاليات الدولية في شتى المجالات، مثل اجتماعات الأمم المتحدة والبطولات الرياضية والفعاليات الاقتصادية.