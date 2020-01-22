عريقات: نتنياهو يطلب من العالم دعمه في جرائمه ضد الفلسطينيين

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الأربعاء، إن القضية بالنسبة لنتنياهو ليست جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بقدر ما أن المسألة بالنسبة له أنه لا يوجد ولاية للمحكمة الجنائية الدولية لأن فلسطين ليست دولة.

وأضاف خلال تغريدة نشرها عبر ”تويتر“، في تعقيبه على تصريحات نتنياهو بشأن معاقبة المحكمة الجنائية الدولية: ”نتنياهو يقول للعالم: (سوف أستمر بارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وعليكم دعمي بذلك)“.

القضية بالنسبة لنتنياهو ليست جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. المسألة بالنسبة له انه لا يوجد ولاية للمحكمة الجنائية الدولية لان فلسطين ليست دولة . نتنياهو يقول للعالم : ( سوف استمر بارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وعليكم دعمي بذلك ) https://t.co/oZdGJW8jlv — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) January 21, 2020

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، قد دعا إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، خلال مقابلة مع محطة (TBN) التي تعد من كبرى القنوات المسيحية في العالم.

وقال نتنياهو خلال المقابلة: ”الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب، تحدثت بأشد التعبيرات ضد المحكمة الجنائية الدولية ضد هذا القرار الشائن، أحث مشاهديكم جميعا على القيام بذلك أيضا، والمطالبة باتخاذ خطوة عملية وبفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وعلى موظفيها“.

وتأتي تصريحات نتنياهو إثر قرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الشهر الماضي، التحقيق في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، إن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص رد طلب المدعية العامة المتعلق في الاختصاص الإقليمي في الحالة في فلسطين، جاء لاعتبار فني لا يتعدى مسألة تجاوز المذكرة المقدمة من المدعية العامة لعدد الصفحات المعتمدة وفق الإجراءات الواجبة الاتباع، ومطالبة المدعية العامة بإعادة إرسال المذكرة وفق المعايير المعتمدة شكلا في مثل هذه الحالات.

وأشارت الوزارة إلى أن الدائرة التمهيدية الأولى أكدت أن الحالة في فلسطين فيها من الخصوصية ما يسمح بتجاوز عدد الصفحات المعتمدة في دليل الإجراءات، مع ضرورة مراعاة المتطلبات الشكلية المتمثلة بطلب إذن مسبق منها للقيام بذلك.

وشددت على أنها تتابع وتراقب عن كثب سلامة الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان سير إجراءات العدالة بنزاهة وشفافية، وأنها ستستمر في إفادة المحكمة بكل ما يلزم من معلومات ووثائق تؤكد اختصاصها بالنظر في الحالة في فلسطين، بما يضمن مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعدم إفلاتهم من العقاب على كافة جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.