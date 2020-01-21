إدارة ترامب تعتزم إضافة 7 دول لقائمة حظر السفر

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قالت تقارير إخبارية الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها المثيرة للجدل لحظر السفر وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الدول ستواجه فقط حظرا على بعض أنواع التأشيرات. وقال موقع بوليتيكو الإلكتروني إن هذه القائمة ليست نهائية وقد يتم…