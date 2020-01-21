أمريكا تؤكد ظهور أول إصابة بفيروس كورونا الصيني

قال متحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الثلاثاء إنه تم في مدينة سياتل تشخيص إصابة شخص قادم من الصين بفيروس كورونا المتفشي في مدينة ووهان الصينية.

وكانت محطة( سي.إن.إن )أول وسيلة إعلام تنشر النبأ.

وقال بنجامين هاينيس المتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لرويترز إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وظهر فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثا في ووهان وانتشر منها إلى بكين وشنغهاي. وقال مسؤولون صحيون صينيون إن أكثر من 300 شخص أصيبوا بالمرض وتوفي ستة.

وبدأت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي في الكشف على المسافرين القادمين من الصين في ثلاثة مطارات أمريكية. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة ظهرت حالات خارج الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.