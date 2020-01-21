طامحة لرئاسة أمريكا تقول إنها ستقيل جميع المعينين سياسيًا في إدارة ترامب‎

قالت السيناتورة الديمقراطية الأمريكية إليزابيث وارن، اليوم الثلاثاء، إنها إذا انتخبت رئيسة للولايات المتحدة ستقيل في أول يوم لها في البيت الأبيض جميع المعينين سياسيًا في إدارة الرئيس دونالد ترامب بما في ذلك محامو الدولة وعددهم 93 محاميًا.

ووارن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، وجعلت ”مكافحة الفساد“ شعارًا لحملتها، وتخوض منافسة شرسة على ترشيح الحزب الديمقراطي لتواجه ترامب في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأدلت وارن بتصريحها قبل أسبوعين من توجهها إلى ولاية إيوا لإطلاق المنافسة على ترشيح الحزب الديمقراطي.

وبحسب معظم استطلاعات الرأي تحتل مكانة متقدمة في قائمة المتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي وعددهم 12، لكنها تأتي بعد جو بايدن نائب الرئيس السابق والسيناتور بيرني ساندرز.

وقالت وارن، اليوم الثلاثاء، إنها ستطلب استقالة جميع المعينين سياسيًا في إدارة ترامب باستثناء من يشغلون ”مناصب ضرورية للحفاظ على الاستمرارية، وحماية الأمن القومي، خلال الفترة الانتقالية“.