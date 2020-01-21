كوريا الشمالية تهدد واشنطن وترفض وقف التجارب النووية

قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إنها لن تلتزم بوقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بعد أن تجاهلت الولايات المتحدة مهلة بنهاية العام حددتها بيونغ يانغ لواشنطن لتقديم تنازلات في المحادثات النووية.

وقال جو يونغ تشول المستشار في بعثة كوريا الشمالية في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمام مؤتمر نزع السلاح المدعوم من المنظمة الدولية: ”لم نعد نرى سببًا للتقيد من جانب واحد بالتزام لا يحترمه الطرف الآخر“.

واتهم جو الولايات المتحدة بفرض ”أكثر العقوبات وحشية ولا إنسانية“ على بلاده، مضيفا: ”إذا استمرت الولايات المتحدة في مثل هذه السياسة العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فلن يكون هناك أبدا نزع للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية“.

وقال: ”إذا حاولت الولايات المتحدة فرض مطالب أحادية الجانب واستمرت في فرض العقوبات، فقد تضطر كوريا الشمالية للبحث عن مسار جديد“.