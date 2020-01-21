أمريكا: تهديد إيران بالانسحاب من ”حظر الانتشار النووي“ رسالة سلبية جدا جدا

قال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح، روبرت وود، اليوم الثلاثاء، إن تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي ”سيبعث برسالة سلبية جدا جدا“.

وأضاف روبرت وود، للصحافيين في جنيف ”نعتقد أن إيران ينبغي أن تكف عن سلوكها الخبيث وتجلس وتتفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق لا يتناول القضية النووية فقط، وإنما أيضا القضايا الأخرى التي تشغلنا، مثل انتشار وتطوير الصواريخ الباليستية والأنشطة الخبيثة حول العالم“.

وكانت إيران قد لوحت بالانسحاب إذا أحالتها دول أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي، بعدما أعلنت أن طهران تنتهك الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

إلى ذلك، وصف وود، عرض نائب إيراني مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ”سخيف“ وقال إنه يبرز ”الأسس الإرهابية“ للحكومة الإيرانية.

وأضاف أنه ”(عرض) سخيف ويعطيك فكرة عن الأسس الإرهابية لذلك النظام، وكيف يجب على ذلك النظام أن يغير سلوكه“.