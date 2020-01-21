مع تصاعد الأزمات المالية.. مؤسسات خامنئي الاقتصادية تدخل البورصة

كشف محمد جواد ايرواني مساعد الشؤون الرقابية لمكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للمرشد تستعد للدخول في البورصة، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأزمات المالية التي يواجهها الاقتصاد الإيراني؛ نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تصريحات عن ايرواني قال فيها: ”إن المؤسسات الاقتصادية التابعة لمكتب خامنئي تحوز على أقل من 8 % من الاقتصاد القومي، ورغم هذا يُمكنها أن تلعب دورًا مؤثرا في الاقتصاد“.

وأضاف خلال كلمته في لقاء اقتصادي حول وضع مؤسسات المرشد الإيراني: ”بعد التباحث مع وزير الاقتصاد والمالية قمنا بالتنسيق كي تحصل الشركات والمؤسسات التابعة لمكتب المرشد على شروط القبول في البورصة، ونأمل أن يتم هذا الأمر بسرعة“.

ولم يذكر المسؤول الإيراني الإحصائية التي استند عليها للتصريح بأن مؤسسات خامنئي في الاقتصاد تُشكل 8 % فقط من الاقتصاد القومي، في ظل تقارير اقتصادية تؤكد تغلغل مؤسسات خامنئي بجانب الحرس الثوري في أغلب شرايين الاقتصاد الإيراني.

وبحسب مراقبين، تعمل مؤسسات خامنئي الاقتصادية على إيجاد ما يُسمى بـ ”اقتصاد الظل“ أو ”الاقتصاد الموازي“؛ بهدف إيجاد سبل لممارسة أنشطتها الاقتصادية بعيدًا عن العقوبات الدولية التي تُفرض على المؤسسات الاقتصادية الرسمية.

ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمات متلاحقة تصاعدت حدتها منذ عودة العقوبات الأمريكية على طهران على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو من العام 2018، حيث يأتي انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ووقف التعاملات المصرفية وحظر تصدير النفط ضمن أبرز هذه الأزمات.