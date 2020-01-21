صحيفة: إيران ساومت سجينة أسترالية بشرط ”التجسس مقابل الحرية“

ذكرت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، أن إيران عرضت على كيلي مور جيلبرت، الأكاديمية الأسترالية البريطانية المسجونة لدى طهران، التجسس لصالحها مقابل الإفراج عنها.

وأسندت الصحيفة، خبرها إلى رسالة مسربة من سجن ”إيفين“ بطهران، الذي توجد به جيلبرت، مكتوبة من جانب الأخيرة.

وأوضحت أن ”جيلبرت في رسائلها التي بعثتها إلى السلطات الإيرانية في الفترة بين يولي وديسمبر 2019، اشتكت من تسييس اعتقالها، والظروف السيئة للسجن الموجودة فيه“.

وأضافت أن ”إحدى رسائل الأكاديمية الأسترالية، توضح عرض السلطات الإيرانية، عليها التجسس لصالحها مقابل الإفراج عنها“.

وبحسب ”غارديان“ فإن ”جيلبرت ردّت على العرض الإيراني قائلة أرجوا أن تتقبّلوا هذه الرسالة كرفض رسمي وقاطع من قبلي، إزاء العرض المتعلق بعملي مع وحدة الاستخبارات لدى الحرس الثوري الإيراني. ولن أقتنع بتغيير قراري هذا تحت أي ظرف كان.“

يذكر أن جيلبرت هي باحثة في مجال الدراسات الإسلامية، بجامعة ملبورن بأستراليا، وتم اعتقالها في إيران، خريف 2018، ثم حكم عليها القضاء الإيراني بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.