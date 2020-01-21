السجن 13 عاما بحق الرئيس السابق للإنتربول

المصدر: ا ف ب

أعلن القضاء الصيني، الثلاثاء، الحكم بالسجن 13 عاما و6 أشهر على الرئيس السابق للإنتربول، الصيني مينغ هونغوي، الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته بالفساد.

وأعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في تيانجين أنه حكم -أيضا- على مينغ (65 عاما) نائب وزير الأمن العام الصيني السابق بدفع غرامة قدرها مليونا يوان (نحو 260 ألف يورو).

وكانت الصين أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 أن مينغ الذي كان أول رئيس صيني للإنتربول، واختفى بعد وصوله إلى بلده، يخضع للتحقيق ”للاشتباه في انتهاكه القانون“.