إيران تطلب أجهزة من أمريكا وفرنسا لتفريغ بيانات صندوقي الطائرة الأوكرانية

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أن طهران طلبت أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين، لكنها لم تتلق ردا إيجابيا.

وفي ثاني تقرير لها منذ كارثة إسقاط الطائرة، قالت الهيئة إنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق الخاصة بالطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينغ 737.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة بطريق الخطأ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا.

وكانت إيران قالت إنها ستفرغ بيانات الرحلة وأجهزة تسجيل الأصوات على أراضيها، بعد إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت سترسل الصندوقين الأسودين للخارج بناء على طلب كندا وأوكرانيا ودول أخرى، لها مواطنون قتلوا في الحادث.