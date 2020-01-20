إيران: سفير بريطانيا سيعود إلى طهران‎

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، مساء الإثنين، إن السفير البريطاني روب ماكير سيعود إلى العاصمة طهران مجدداً.

وكان السفير البريطاني غادر طهران في الخامس عشر من الشهر الجاري، عقب توقيفه لعدة ساعات من قبل السلطات الأمنية بتهمة مشاركته في تجمع لإيرانيين بالقرب من جامعة ”أمير كبير“ بطهران.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ عن عراقجي، قوله: ”استدعينا السفير البريطاني عقب مشاركته بتجمع غير مرخص، وأكدنا في بيان للخارجية أنه في حالة تكرار مثل هذه الخطوة لن نكتفي باستدعاء السفير فقط“.

وأضاف عراقجي: ”أعتقد أن الرسالة واضحة جدًا بالنسبة لبريطانيا حول هذه الخطوة غير العادية“.

ولدى سؤاله عما إذا كان السفير البريطاني روب ماكير سيعود إلى طهران، قال عراقجي: ”المملكة المتحدة لم تغير سفيرها بعد، وغادر سفيرها إيران لأسباب شخصية خاصة به، وسيعود مرة أخرى“.

وقدم أعضاء في البرلمان الإيراني، يوم الأحد، مشروع قانون لرئاسة البرلمان يقضي بخفض مستوى العلاقات مع بريطانيا على خلفية ما أسمته طهران بتدخل السفير البريطاني في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقالت مصادر إعلامية إيرانية، الأربعاء الماضي، إن السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير غادر إيران، بعد دعوات من قبل المسؤولين إلى طرده، فيما استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد.