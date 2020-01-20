ترامب يحث مجلس الشيوخ على رفض المساءلة باعتبارها إهانة للدستور الأمريكي‎

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دفع محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين بأن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ يوم الثلاثاء. ويدعو ملخص تنفيذي لإفادة ترامب قبل محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إلى تبرئة الرئيس على وجه السرعة من تهمتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه…