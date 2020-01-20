روسيا ترحب بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا

أعربت روسيا، اليوم الإثنين، عن ترحيبها بالنتائج التي تمخض عنها مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد أمس في العاصمة الألمانية، بمشاركة 12 دولة ومنظمات دولية وإقليمية.

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، في مؤتمر صحفي، عقده بموسكو: ”تم اتخاذ خطوة مهمة نحو عملية السلام، والتي تمكن من مواصلة العمل بشأن التسوية الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف: ”نحن متفائلون. لقد تم اتخاذ خطوة هامة جدا نحو تسوية نهائية. الآن وبناء على هذه الخطوة الأولى الهامة، سيستمر العمل تحت رعاية الأمم المتحدة“.

واُختتمت أمس الأحد، فعاليات مؤتمر برلين بألمانيا، بمشاركة 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بمشاركة 4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس لإنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

وشارك في المؤتمر، كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي.

كما شاركت 4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في أعمال مؤتمر برلين.