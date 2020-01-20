قائد فيلق القدس الإيراني يتعهد بمواصلة طريق سليماني

تعهد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قا آني، اليوم الإثنين، بمواصلة مسيرة قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة مسيرة، في الثالث من كانون الثاني يناير الجاري، قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقال العميد قا آني في كلمة له خلال مراسم تسلمه منصبه بشكل رسمي، بحضور قادة عسكريين: ”سنكمل مسيرة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني بقوة وعزم“، مضيفا: ”سوف نقتص من عدو قاسم سليماني قصاصا عادلا“.

واعتبر العميد إسماعيل قا آني، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، أن ”العدو لا يفهم إلا لغة القوة؛ لذا سنتصدى له بحزم، وهزيمة الأعداء تكمن في الصمود والمقاومة“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد عين في الثالث من كانون يناير الجاري، عقب ساعات من اغتيال سليماني، العميد إسماعيل قا آني بمنصب قائد قوة فيلق القدس، وكان قا آني نائبا لسليماني قبل مقتله.