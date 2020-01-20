خامنئي يدعو لاستغلال موسم الحج لإيصال صوت إيران للعالم

دعا المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الاثنين، إلى ”الاستفادة من موسم الحج لإيصال صوت الجمهورية الإسلامية الجديد للعالم“، وذلك في لقاء جمعه بمسؤولي منظمة الحج والزيارة الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية اليوم، عن خامنئي قوله خلال لقاء جمعه بعدد من مسؤولي منظمة الحج والزيارة الإيرانية: إن ”وقوف الجمهورية الإسلامية أمام أمريكا، وعدم قبول الشعب الإيراني للهجة البلطجة، حقيقة جاذبة للعالم، ويجب الاستفادة من هذه الحقيقة لنشر حقائق الإسلام وشعب إيران”.

وأضاف: ”هناك العديد من الدول تغفل أهمية وآليات الحج، ولكن الإمام الأكبر الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، علمنا أن الحج هو نقطة تحرك جدية ودولية، وله مصالح عديدة للأمة الإسلامية“.

ولفت خامنئي إلى حضور الزوار الإيرانيين في صلوات الجماعة بالمسجدين الحرام والنبوي، وتلاوة القرآن الكريم لقراء إيرانيين بارزين في هذه المساجد، مؤكدًا أن ”إظهار الأسس السياسية لنظام الجمهورية الإسلامية، والتعبير عن صوتها الجديد للعالم، يأتي ضمن الأمور المهمة واللازمة للحج“.

وتتعارض تصريحات المرشد الإيراني مع ما تؤكد عليه المملكة العربية السعودية، ودول إسلامية أخرى، من ضرورة حظر رفع أي شعارات سياسية في موسم الحج.

ومن جهة أخرى أكد نائب المرشد الإيراني لشؤون الحج، عسكر أولادي، أن المملكة العربية السعودية تقوم بواجبها تجاه الحجاج الإيرانيين على نحو جيد.