إيران تهدد بالرد على الوجود العسكري لكوريا الجنوبية بالمنطقة

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، إن بلاده سترد على التواجد العسكري لكوريا الجنوبية في المنطقة، مضيفا أن ”طهران أبلغت كوريا الجنوبية بأن قرار تواجدها العسكري بالمنطقة لم يكن مقبولا“.

وأضاف موسوي في مؤتمر صحافي ”سنرد على الوجود العسكري لكوريا الجنوبية في المنطقة، ولقد أبلغتنا الحكومة الكورية بأنها تريد إحضار جزء من أسطولها إلى المنطقة للقيام بدوريات مستقلة خارج التحالف الأمريكي“.

وحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية قال موسوي ”أبلغناهم بأن هذا لم يكن مقبولا بالنسبة للجمهورية الإسلامية وكان مخالفا للعلاقة طويلة الأمد بين البلدين“، معتبرا التواجد العسكري لكوريا الجنوبية في المنطقة بـ“الإجراء غير المثمر“، متعهدا بأن تتخذ إيران خطوات تجاه هذه الخطوة.

وكانت كوريا الجنوبية صرحت بأنها قد تقوم في أوائل عام 2020 بإرسال بعض قواتها للمشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، يوم الاثنين الماضي، أن الحكومة تدرس ”جميع الخيارات الممكنة“ لكن قرارا بهذا الشأن لم يتخذ بعد.

ويوم الجمعة الماضي، نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ”يونهاب“، عن مصدر قوله إن ”بلاده تعكف على مراجعة وتقييم أنشطتها بشكل فردي في مضيق هرمز وسط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران“.

وألمح المصدر إلى أن كوريا الجنوبية تبحث عن سبيل للمساهمة في الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط حتى لو لم تشارك في التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية ”آي إم إس سي“ الذي تقوده الولايات المتحدة.