‪ اشتعال السجال بين نتنياهو ومستشار الحكومة الإسرائيلية بسبب ملفات الفساد

اشتعل السجال السياسي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت على خلفية قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها مع نتنياهو.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو باتباع عدم الشفافية في تعامله مع ملفاته القضائية، وأن قرار مندلبليت يهدف إلى حسم نتيجة المداولات حول الحصانة والوصول إلى نتيجة هي معروفة مسبقا.

وكتب نتنياهو عبر حسابه في ”فيسبوك“: ”ان قرار مندلبليت رد طلبه استلام كافة مواد التحقيق في ملفاته لاستخدامها في مداولات الحصانة يستهدف الوصول الى نتيجة هي معروفة مسبقا“.

وزعم نتنياهو أنه ”تم إخفاء مواد التحقيق التي تدل على ابتزاز شهود الحق العام تحت التهديد أو تطبيق القانون بشكل انتقائي أو يتم تلفيق سوابق قضائية لم تشهدها البشرية من ذي قبل“، وقد علل المستشار رفضه بعدم تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو إلى المحكمة بعد“.

وذكرت قناة ”مكان“ العبرية، أن المستشار القانوني للحكومة رفض، الأحد، نقل جميع مواد التحقيق المتعلقة بالملفات الجنائية الخاصة بنتنياهو إلى محامي الدفاع عنه، بالرغم أنه لم يتم تقديم لائحة الاتهام بعد بحقه إلى المحكمة إلى غاية الآن.

وأكد المستشار ماندلبليت أن محامي الدفاع اطلعوا على مضامين هذه المواد خلال جلسات الاستماع التي عقدت للمتهم نتنياهو، وكذلك ضمن طلب الحصانة من الكنيست.

وجاء في الرسالة الجوابية التي بعثها المستشار إلى نتنياهو أنه قام بدراسة الطلب بكل تمعن وتمحيص، وجد أن جميع العوامل المتوفرة لا تمكنه من نقل هذه المواد، خاصة وأن جوهر ومضمون مواد التحقيق اطلعت عليها هيئة الدفاع عن بنيامين نتنياهو خلال عقد جلسات الاستماع التي أجريت له قبيل اتخاذ القرار النهائي بتقديمه إلى العدالة، وكذلك في طلب الحصانة.

وأوضح مندلبليت في رسالته أن مكتبه قام بنقل مواد التحقيق، حيث قام محامو الدفاع عن نتنياهو وعلى مدى 4 أيام من جلسات الاستماع بتقديم أدلة مضادة لتلك الواردة في مواد التحقيق.