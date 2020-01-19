”الأناضول“ تعلن إطلاق سراح موظفيها المحتجزين في مصر منذ 14 يناير

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قال مدير عام وكالة ”الأناضول“ التركية، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية أطلقت سراح كافة موظفي الوكالة المحتجزين في مصر منذ يوم 14 يناير الجاري.