 ”الأناضول“ تعلن إطلاق سراح موظفيها المحتجزين في مصر منذ 14 يناير – إرم نيوز‬‎

”الأناضول“ تعلن إطلاق سراح موظفيها المحتجزين في مصر منذ 14 يناير

”الأناضول“ تعلن إطلاق سراح موظفيها المحتجزين في مصر منذ 14 يناير

المصدر: الأناضول

قال مدير عام وكالة ”الأناضول“ التركية، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية أطلقت سراح كافة موظفي الوكالة المحتجزين في مصر منذ يوم 14 يناير الجاري.

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