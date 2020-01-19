البرلمان الإيراني يتسلم خطة لخفض مستوى العلاقات مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا

قدم أعضاء في البرلمان الإيراني، الأحد، مشروع قانون لرئاسة البرلمان يقضي بخفض مستوى العلاقات مع الدول الأوروبية الثلاثة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بسبب عدم وفائها بالاتفاق النووي.

وقال النائب محسن كوهكن الذي ينتمي للتيار المتشدد لوكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، إن ”أغلب أعضاء البرلمان وقعوا على مشروع قانون يقضي بخفض مستوى العلاقات مع الدول الأوروبية الثلاثة“، مضيفا أن ”البرلمان سيصدر بيانا حذر فيه هذه الدول الثلاثة من أنها إذا لم تفِ بالتزاماتها في الاتفاق النووي فإن إيران ستخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية“.

وأوضح كوهكن أنه ”سيجمع تواقيع من قبل أعضاء البرلمان الإيراني لإصدار بيان ضد المواقف الأخيرة الصادرة عن الدول الثلاثة الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي“، مبينا أن ”مشروع القانون يؤكد أنه في حال واصلت الدول الأوروبية الثلاثة معارضتها لإيران، فإن الأخيرة سوف تقوم بخفض العلاقات مع تلك الدول من أجل الدفاع عن كرامة إيران“.

وكانت هذه الدول الأوروبية الثلاثة الأطراف في الاتفاق النووي أطلقت الثلاثاء الماضي، عملية دبلوماسية صعبة لإلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها النووية من دون فرض عقوبات جديدة عليها.

ومن الناحية القانونية تعني آلية فض النزاع أنه عندما يتهم الجانب الأوروبي في الاتفاق النووي إيران بعدم الالتزام بتعهداتها ويقرر إحالة الملف إلى اللجنة المشتركة، فإن لإيران فرصة 30 يوما لتبديد مخاوف الطرف الآخر، وإذا تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل بعد أيام إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية دعم واشنطن ”الكامل“ للآلية التي أطلقتها الدول الأوروبية لإرغام طهران على العودة للالتزام بمفاعيل الاتفاق المبرم في 2015 والذي يقيد أنشطتها النووية.

وفي سياق متصل، تسلمت هيئة رئاسة البرلمان، الأحد، مشروع قانون يقضي بخفض العلاقات مع بريطانيا على خلفية ما أسمته طهران بتدخل السفير البريطاني لدى طهران في الشؤون الداخلية للبلاد.

وكان عدد من أعضاء البرلمان الإيراني طالبوا الأسبوع الماضي، بخفض العلاقات مع بريطانيا أو تغيير سفيرها لدى طهران عقب إعلان قوات الأمن الإيرانية اعتقال السفير البريطاني روب ماكير بذريعة مشاركته في تظاهرة غير مرخصة قرب جامعة أمير كبير.

وفي الأربعاء الماضي، قالت مصادر إعلامية إيرانية إن السفير البريطاني لدى طهران ”روب ماكير“ غادر الليلة الماضية إيران، بعد دعوات من قبل المسؤولين إلى طرده، فيما استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد.