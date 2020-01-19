طائرة إنقاذ إماراتية تحرج الإعلام الإيراني (فيديو)

تسبب بث مقطع فيديو لطائرة أنها تنقذ محتجزين بالسيول في محافظة بلوشستان جنوب شرق البلاد بإحراج للإعلام الإيراني بعد أن تبين أن الطائرة إماراتية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أكد عدد كبير من رواد هذه المواقع أن عملية الإنقاذ التي ظهرت في المقطع وقعت في مدينة العين الإماراتية.

واعتبر المتابعون أن هذه السقطة تعد فشلا ذريعا للإعلام الإيراني.

فضيحة جديدة للنظام الايراني وإعلامه الفاشل: التلفزيون الايراني يبث فيديو لطائرات إنقاذ زعم أنها تنقذ المحتجزين في السيول في #بلوشستان ولكن الحقيقة أن الفيديو من #الامارات / #العين وليس #ايران. #شؤون_إيرانية pic.twitter.com/hNPDJYjxnI — شؤون إيرانية (@iranianaffairs) January 17, 2020

كانت سيول وفيضانات مدمرة ضربت المناطق الجنوبية في إيران حيث عانى سكان محافظة بلوشستان من نقص فادح في المواد الغذائية والمياه الصالح للشرب.

وانقطعت الطرقات لأكثر من 500 قرية ووصل منسوب المياه يصل في بعض المناطق إلى 4 – 8 أمتار، واضطر سكان العديد من المناطق لترك منازلهم.

كما شهدت محافظتي هرمزكان وكرمان وضعاً متأزما أيضًا حيث لحقت أضرار كبيرة بالسكان.