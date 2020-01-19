 طائرة إنقاذ إماراتية تحرج الإعلام الإيراني (فيديو) – إرم نيوز‬‎

طائرة إنقاذ إماراتية تحرج الإعلام الإيراني (فيديو)

طائرة إنقاذ إماراتية تحرج الإعلام الإيراني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تسبب بث مقطع فيديو لطائرة أنها تنقذ محتجزين بالسيول في محافظة بلوشستان جنوب شرق البلاد بإحراج للإعلام الإيراني بعد أن تبين أن الطائرة إماراتية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أكد عدد كبير من رواد هذه المواقع أن عملية الإنقاذ التي ظهرت في المقطع وقعت في مدينة العين الإماراتية.

واعتبر المتابعون أن هذه السقطة تعد فشلا ذريعا للإعلام الإيراني.

كانت سيول وفيضانات مدمرة ضربت المناطق الجنوبية في إيران حيث عانى سكان محافظة بلوشستان من نقص فادح في المواد الغذائية والمياه الصالح للشرب.

وانقطعت الطرقات لأكثر من 500 قرية ووصل منسوب المياه يصل في بعض المناطق إلى 4 – 8 أمتار، واضطر سكان العديد من المناطق لترك منازلهم.

كما شهدت محافظتي هرمزكان وكرمان وضعاً متأزما أيضًا حيث لحقت أضرار كبيرة بالسكان.

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