صحف عالمية: اهتمام أمريكي أوروبي بـ“مؤتمر ليبيا“ .. وكنديون يهاجمون ترامب

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأحد مواضيع عدة، أبرزها الاهتمام الأمريكي والأوروبي بمؤتمر في برلين لبحث الأزمة الليبية، كما تطرقت إلى الانتقادات الكندية لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية.

وأبرزت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية نبأ اجتماع كبار المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين اليوم الأحد في مؤتمر قمة مدته يوم واحد، حيث سيحاولون إقناع الأطراف الليبية المتحاربة وداعميها الدوليين الرئيسين بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وتمهيد الطريق أمام قرار سياسي.

وتأمل الولايات المتحدة وأوروبا استعادة مصداقيتهما وأن يكون لهما رأي أكبر في مستقبل ليبيا، حيث يوسع خصماهما روسيا وتركيا نفوذهما في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وفي إشارة إلى قلق واشنطن المتزايد، سيحضر وزير الخارجية مايك بومبيو قمة اليوم الأحد، ما يجعله أكبر مسؤول أمريكي يحضر اجتماعا رفيع المستوى حول إنهاء الحرب في ليبيا، ومع ذلك لا تزال التوقعات متشائمة فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القمة.

حضور روسي

أما مجلة ”فورين بوليسي“، فسلطت الضوء على تقرب روسيا من جميع أطراف النزاع في ليبيا للحصول على مقعد على طاولة المفاوضات.

وانهارت القمة الروسية التركية المشتركة الأخيرة في موسكو والتي كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، بعدما غادر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر دون توقيع اتفاق الهدنة المقترح.

وتعتبر روسيا من بين أبرز داعمي المشير خليفة حفتر، ويبدو أنها تستغل النزاع للضغط على الاتحاد الأوروبي للتفاوض على وضع حد لمجموعة العقوبات الاقتصادية الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد أن بدأت التدخل في أوكرانيا في عام 2014.

أضرار جانبية

ووفقا لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية، يشعر الكنديون وكأنهم أضرار جانبية لسياسة ترامب الخارجية، فعندما نشر أحد رجال الأعمال الكنديين سلسلة من التغريدات التي ألقى فيها باللوم على دونالد ترامب لإثارة الأزمة التي أدت في النهاية إلى إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ، سرعان ما باتت هذه المنشورات واسعة الانتشار.

واستخدم الملياردير مايكل ماكين حسابه على تويتر ليصف الرئيس الأمريكي بأنه ”نرجسي“، كما وصف ضحايا الطائرة البالغ عددهم 176 بأنهم ”أضرار جانبية لسلوك ترامب غير المسؤول والخطير“.

وبالفعل تفاعل أكثر من 70 ألف شخص مع المنشور بالإعجاب والتأييد، ما سلط الضوء على غضب الكنديين مما حدث ولومهم ترامب على وفاة 57 مواطنا كنديا على متن الطائرة المنكوبة، التي دمرتها إيران وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، عقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني.