إعلام عبري: غزة تواصل إطلاق ”البالونات المفخخة“ على إسرائيل بطريقة ”احترافية“

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، تواصل إطلاق البالونات المحملة بالمفرقعات من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات المحتلة المحاذية للقطاع.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن توقعات ميدانية تشير إلى قرب عودة عمل وحدات ”الإرباك الليلي“ التي كانت تنفذ مسيرات ليلية على حدود غزة.

وقالت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، إن ”سقوط البالونات المفخخة التي تطلق من قطاع غزة، استمر في مناطق مستوطنات الغلاف، وإن إطلاق البالونات مستمر، لكن بمزيد من الاحترافية في التفجير“.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أنه ”في ساعات المساء الأولى من اليوم السبت، حدثت انفجارات قوية في كيبوتس نيريم وناحال عوز؛ جراء سقوط البالونات“.

وأشارت القناة الـ“13″ الإسرائيلية، إلى استدعاء طواقم هندسة المتفجرات الإسرائيلية لمنطقة سديروت، بعد سقوط عدد من البالونات المفخخة، التي انطلقت من قطاع غزة.

وأكد القناة نفسها أن ”وحدات الإرباك الليلي ستعود قريبا للعمل على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بسبب تعثر مباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس“.

يأتي تواصل إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، في ظل اتهامات من فصائل فلسطينية للاحتلال بالتنصل من التزامات اتفاقات التهدئة، حيث يتذرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود فراغ سياسي في إسرائيل بعد استمرار أزمة تشكيل الحكومة.

والأسبوع الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي مواقعا عسكرية لحركة حماس ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، إلا أنه لم يرد على تواصل إطلاق البالونات الحارقة خلال اليومين الماضيين.