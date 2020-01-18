الاتحاد الأوروبي يقلص مساعداته لتركيا بنسبة 75%

قرر الاتحاد الأوروبي مجددا، تقليص مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا في العام الجاري 2020؛ حيث ستبلغ نسبة المساعدات المشطوبة 75%، وفق ما ذكرت مجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية.

ونقل موقع دويتشه فيله عن المجموعة الإعلامية، أنها استندت في ذلك إلى خطاب بعث به مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى البرلمان الأوروبي.

ووفقا لبوريل، فإن التقليص جاء بسبب أعمال التنقيب غير المصرح بها، التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص، العضو في التكتل، بالإضافة إلى العملية العسكرية التركية التي بدأت في شمال سوريا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونقلا عن المفوضية الأوروبية، فإن تركيا ستحصل هذا العام على 168 مليون يورو فقط من أموال البرنامج المخصص للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص 150 مليون يورو من هذا المبلغ لمجال الديمقراطية وسيادة القانون، و18 مليون يورو لبرنامج تطوير الريف.