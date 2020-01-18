ترامب عن مقتل سليماني والمهندس: تخلصنا منهما بسعر واحد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ”كان على قوائمنا وكان يتوجب عليه البقاء في بلده بدلا من زيارة دول أخرى في المنطقة“.

جاء ذلك في تسجيل صوتي مسرب كشفت عنه اليوم السبت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، متضمنا ما قالت إنه خطاب سجل يوم أمس الجمعة أثناء حفل عشاء لجمع التبرعات في منتجع مارالاغو بفلوريدا.

وقال ترامب إن اغتيال سليماني – وهو ما حصل في قصف أمريكي لموكبه وهو يغادر مطار بغداد فجر الثالث من يناير الحالي – كان حدثا هز العالم ”فقد كان سليماني يصور بأنه لا يقهر“.

وتضمن الشريط المسرب تفاصيل لحظية من عملية الاغتيال التي كان يتابعها ترامب مستمعا إلى مسؤولين عسكريين يتولون قيادة العملية التي طالت سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي.

وقال ترامب: ”أخبرني مسؤولون عسكريون: هما معا سيدي.. سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في سيارة مصفحة.. سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8..“ وبعد ذلك فجأة ”بوووم“!.. ”سيدي، هما أزيلا“.

وأضاف عن نتائج العملية التي أودت بحياة سليماني والمهندس قائلا: ”تخلصنا من اثنين بسعر واحد“.